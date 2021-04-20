Водонаеву госпитализировали с подозрением на инсульт

https://static.news.ru/photo/506b74fc-a1ee-11eb-8c79-96000091f725_660.jpg Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алёна Водонаева попала в больницу с симптомами инсульта. Об этом сообщила сама теледива в сторис Instagram.

По словам Водонаевой, она вынуждена была записать видеообращение, чтобы в университете, в котором она учится, не подумали, что она пропала просто так.

Не теряйте меня. Меня увозят в больницу, — подписала она фото, сделанное на фоне медика скорой помощи.

Позднее Водонаева опубликовала снимок и написала, что с ней всё хорошо. Девушка рассказала, что не могла говорить, у неё западал язык и была невнятная речь. Такие симптомы могут быть признаками инсульта. Ведущая отметила, что сейчас ей занимаются врачи.

Ранее сообщалось, что с подозрением на инфаркт в больницу была госпитализирована телеведущая Лера Кудрявцева. Она находилась на съёмочной площадке, и в какой-то момент ей стало плохо. Ей вызвали скорую помощь. Обследование показало, что ничего критичного, во всём оказались виноваты нервы и мнительность.