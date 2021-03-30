Водолазы нашли на опрокинувшемся судне в Ленобласти труп мужчины

https://static.news.ru/photo/16ab2ffa-9181-11eb-af7c-96000091f725_660.jpg Фото: sluhotradnoe/vk.com

В хвостовой части судна, которое опрокинулось на заводе «Пелла» в Ленобласти, был обнаружен труп мужчины.

Водолазами в хвостовой части судна обнаружено тело одного из пропавших в тросах, [это] мужчина, — рассказали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте журналистам ТАСС.

Судьба ещё одного человека неизвестна, его продолжают искать.

Инцидент произошёл в городе Отрадном Ленинградской области на строительной площадке завода рядом с посёлком Сапёрный. В какой-то момент строящийся рыболовный траулер «Скорпион» опрокинулся вместе с людьми. Шесть человек смогли выбраться самостоятельно, остальных эвакуировали. В результате ЧП пострадали два человека, они были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Расследование взято под контроль Северо-Западной транспортной прокуратурой.

Ранее в Сети появились кадры спасения людей с траулера. Корабль, предположительно, перевернулся из-за неправильной развесовки, писал NEWS.ru.