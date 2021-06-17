Водитель распылил баллончик в лицо 92-летней пенсионерке

https://static.news.ru/photo/f0e6812a-cf65-11eb-8363-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Во Владивостоке водитель брызнул из баллончика в лицо 92-летней пенсионерке. Женщина от боли потеряла сознание, сообщает «360».

Как рассказала сама пострадавшая Любовь Маслеха, она ехала на переднем сиденье со своим внуком. Всю дорогу их пытался обогнать, нарушая правила, другой водитель. Тогда внук жестом дал понять мужчине, что тот неправ. После чего на светофоре водитель нагнал их и стал кричать. Внук пенсионерки попытался сгладить конфликт, однако оппонент перешёл на мат и достал баллончик.

Внук успел отклонить лицо, но жидкость попала ему на щёку и шею, а мне все остатки попали в глаза. У внука покраснения были. А у меня адская боль, я потеряла сознание. Внук за меня очень сильно испугался, пока промывал глаза, не успел посмотреть номер машины, — рассказала женщина.

Сотрудник ГИБДД отвёз Любовь Маслеху в поликлинику, где ей промыли глаза. Женщина написала на обидчика заявление в полицию. В настоящее время ведутся его поиски.

Похожий конфликт произошёл в марте в московском метро. Как сообщалось, мужчина, исполнявший песни в вагоне электропоезда, брызнул из перцового баллончика, а затем избил другого пассажира, которому не понравилось его пение.