Во Внуково задержали двух пассажиров, проглотивших почти килограмм кокаина

В аэропорту Внуково задержали пассажиров, проглотивших 961 грамм кокаина на двоих. Граждане РФ прибыли рейсом из Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФТС РФ.

Позднее при проведении специальных медицинских процедур в стационаре из полости желудка задержанных было извлечено 100 контейнеров цилиндрической формы, содержащих порошкообразное вещество. Проведённый таможенниками экспресс-анализ (наркотест) дал положительную реакцию на кокаин. Общая масса наркотика составила 961 грамм, — говорится в сообщении.

Пассажиры следовали из Сан-Паулу с пересадкой в Стамбуле. Наличие посторонних предметов в брюшной полости показало рентгеноскопическое исследование. Отмечается, что оба задержанных были ранее судимы за совершение особо тяжких преступлений. Сейчас в отношении них возбуждены уголовные дела по статье о контрабанде наркотических средств.

Ранее сообщалось о задержании в Санкт-Петербурге руководителя представительства главы Чечни Рамзана Кадырова в Северо-Западном федеральном округе Ислама Хизриева. Мужчина управлял автомобилем Porsche Cayenne Turbo, находясь под действием наркотиков.