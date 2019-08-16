Авария с участием пассажирского автобуса в Перми могла произойти из-за технической неисправности, сообщили в пресс-службе администрации города.
По данным властей, городской департамент дорог и транспорта приступил к проверке обстоятельств ДТП.
Запрашиваются объяснительные у перевозчика, через диспетчерскую службу проверяется скорость движения маршрута, — уточнили в администрации.
Также планируется запросить имеющиеся видеоматериалы.
В пресс-службе добавили, что пострадавшим и семье погибшей женщины будет оказана вся необходимая помощь.
Инцидент произошёл 17 августа в Орджоникидзевском районе. Водитель автобуса врезался в стену магазина, который находится рядом с остановкой «Лесозавод». В момент происшествия в салоне находились 59 человек. Из них пострадало 17 человек: 14 человек находятся состоянии средней тяжести, в том числе четверо детей. Состояние двух пассажиров оценивается как тяжёлое.
Как писал News.ru, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что помощь врачей после аварии в Перми потребовалась 22 пострадавшим.