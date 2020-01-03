https://static.news.ru/photo/52da19dc-2ee0-11ea-8b0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЧП 48 Липецк. Новости/vk.com

Видео столкновения двух автомобилей в Липецкой области, в результате которого погиб один человек, появилось в Интернете.

Инцидент произошёл 2 января в селе Панино. На кадрах видно, как один легковой автомобиль заносит, он выезжает на встречную полосу, где врезается в другой, а затем обе машины разлетаются в разные стороны.

Предполагается, что виновник аварии не справился с управлением из-за погодных условий. Жертвой ДТП стал пассажир одного из транспортных средств, сообщает most.tv.

Ранее NEWS.ru писал, что в Пермском крае столкнулись три легковых автомобиля. В результате пострадали восемь человек, включая троих детей.