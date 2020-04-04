Вице-губернатора Кировской области Плитко арестовали за получение взятки

https://static.news.ru/photo/c452f05a-7677-11ea-839d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ohotnadzor.kirovreg.ru

Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, подозреваемого в получении взятки в размере 3,4 млн рублей.

В отношении Андрея Плитко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Алексея Шургина — в виде домашнего ареста, — сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Кировской области.

По данным следствия, в сентябре-октябре 2018 года Плитко создал преступную группу, участники которой наладили получение взяток от предпринимателей за заключение договоров купли-продажи древесины с учреждением «Кировгослесхоз».

Как писал NEWS.ru, в момент получения части взятки от регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина Плитко задержали сотрудники УФСБ и УМВД России по Кировской области. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии сыщиков, чиновник вместе с сообщниками получал взятки от предпринимателей и юридических лиц.