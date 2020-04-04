Вице-губернатора Кировской области Плитко арестовали за получение взятки

Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, подозреваемого в получении взятки в размере 3,4 млн рублей.
В отношении Андрея Плитко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Алексея Шургина — в виде домашнего ареста, — сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Кировской области.
По данным следствия, в сентябре-октябре 2018 года Плитко создал преступную группу, участники которой наладили получение взяток от предпринимателей за заключение договоров купли-продажи древесины с учреждением «Кировгослесхоз».
Как писал NEWS.ru, в момент получения части взятки от регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина Плитко задержали сотрудники УФСБ и УМВД России по Кировской области. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии сыщиков, чиновник вместе с сообщниками получал взятки от предпринимателей и юридических лиц.