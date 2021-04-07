Въезд в Севастополь с трассы «Таврида» закрыт на сутки из-за обвала

https://static.news.ru/photo/4575c64a-984a-11eb-9635-96000091f725_660.jpg Фото: Керченский мост/vk.com

Участок федеральной трассы «Таврида» на въезде в Севастополь перекрыт из-за обвала грунта. На устранение последствий оползня дорожным службам потребуется около суток.

Грунт обвалился утром 8 апреля на старой Президентской дороге, примыкающей к седьмому и строящемуся восьмому участкам «Тавриды». Асфальтовое полотно в этом месте проходит в низине, по обеим сторонам над ним возвышается срез холма.

По словам пресс-секретаря крымского строительного управления компании-подрядчика «ВАД» Григория Назарова обвал был вызван обильными затяжными осадками. К утру 9 апреля, отметил он, движение должно быть восстановлено.

Сейчас въезд в город организован по старой дороге через село Верхнесадовое, куда можно попасть через развязку в начале седьмого участка «Тавриды».

Строительство четырёхполосной трассы началось в мае 2017 года. Она должна соединить Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Общая протяжённость дороги составит 250,7 км, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки.

Движение автотранспорта на первом участке от Керчи до Симферополя запустили 31 декабря 2018 года. Официально трасса была открыта в августе 2020 года. Как писал NEWS.ru, за первые же сутки по нему проехали более 30 тысяч машин, половина которых прошла в обход Симферополя в сторону Севастополя, а другая половина — обратно

Седьмой участок «Тавриды» начинается от транспортной развязки на административной границе Крыма и Севастополя и заканчивается примыканием к Президентской дороге, сразу за ним и до Ялтинского кольца ведётся строительство восьмого участка. Он должен быть сдан до декабря 2021 года.