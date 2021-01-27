Вертолёт зацепил здание аэропорта в Красноярском крае при взлёте

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Вертолёт Ми-8 столкнулся со зданием аэропорта во время подготовки к взлёту, ЧП произошло в посёлке Богучаны (Красноярский край). По предварительной информации, пострадавших нет, винтокрылая машина получила серьёзные повреждения.

По информации Красноярского регионального управления воздушного транспорта, вертолёт при выполнении подготовки к взлету зацепил немножко здание. Пострадавших там нет, — цитирует ТАСС собеседника из регионального главка МЧС РФ.

Машина задела строение лопастями рулевого винта. Механизм расположен в хвостовой части, которая разрушилась при столкновении.

Накануне аварийную посадку совершил вертолёт МИ-8 в селе Кепервеем на Чукотке из-за падения масла в двигателе. Пострадавших в результате инцидента нет. Пресс-служба правительства региона сообщила, что вертолёт принадлежит национальной службе санитарной авиации.

Кроме того, три человека стали жертвами авиакатастрофы, произошедшей 20 января в американском городе Мендон, писал NEWS.ru. По свидетельствам очевидцев, вертолёт разбился у дороги в районе сырной фабрики около 18:30 по местному времени. По свидетельствам очевидцев, вертолёт разбился у дороги в районе сырной фабрики около 18:30 по местному времени.