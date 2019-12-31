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Спасатели ищут мужчину, который при странных обстоятельствах пропал 31 декабря на сопке Марчеканской в Магадане. Пока обследование сопки результатов не дало.

Известно, что два нетрезвых молодых человека на такси приехали к подножию сопки — излюбленному месту горожан, вышли и попросили водителя подождать их. Погуляв, они вернулись, попросили отвезти их домой, но...