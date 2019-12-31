СМИ сообщают о пропаже вертолёта с начальником Генштаба в Тайване. Вертолёт принадлежит Минобороны страны.
На борту кроме начальника Генштаба находились другие высокопоставленные лица, военные чиновники,
Позже стало известно, что вертолёт, на борту которого находились 13 высокопоставленных военных, совершил аварийную посадку на севере страны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что спасатели ищут мужчину, который при странных обстоятельствах пропал 31 декабря на сопке Марчеканской в Магадане. Пока обследование сопки результатов не дало.
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