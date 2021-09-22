Вертолёт МЧС отправился на поиски пропавшего самолёта в Хабаровском крае

Поиски пропавшего самолёта Ан-26 с шестью людьми на борту продолжены в Хабаровском крае. Утром 23 сентября вертолёт Ми-8 авиационно-спасательного центра вылетел на подмогу спасателям, которые ведут поиски на земле, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

На протяжении ночи в лесу работала наземная группировка МЧС, вёлся осмотр таёжной местности. Осложнялись поиски тёмным временем суток и неблагоприятными погодными условиями, а также таёжной и горной местностью. Местность также проверялась на автомобилях, люди проходили пешком по тропам. В поисках задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники.

Самолёт Ан-26, совершавший технический полёт, исчез с радаров 22 сентября. По факту потери связи с бортом было возбуждено уголовное дело,

Ранее в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) создали комиссию для расследования инцидента с самолётом Ан-26, пропавшим с радаров в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте организации. Поиски воздушного судна продолжаются, их осложняет неблагоприятная погода.