В жёстком ДТП с автобусом под Саратовом пострадали 10 человек

В районе города Калининска (Саратовская область) произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту Белгород — Саратов. Рейсовый автобус опрокинулся, в результате чего есть пострадавшие, сообщили в главке МЧС по региону.
ДТП произошло на трассе Р-22 в районе города Калининска. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.
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