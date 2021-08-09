В жёстком ДТП с автобусом под Саратовом пострадали 10 человек

В районе города Калининска (Саратовская область) произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту Белгород — Саратов. Рейсовый автобус опрокинулся, в результате чего есть пострадавшие, сообщили в главке МЧС по региону.

ДТП произошло на трассе Р-22 в районе города Калининска. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

Как позднее сообщил ТАСС начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения областного правительства Юрий Юрин, в аварии пострадали 10 человек, у них травмы разной степени тяжести.

Местные издания опубликовали фото с места, а также сообщили, что два человека в тяжёлом состоянии и десять в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в медучреждение. На месте работают спасатели, медики и ГИБДД.

Ранее четыре человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Новой Москве. Инцидент произошёл в районе поселения Вороново в ТиНАО.