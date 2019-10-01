Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель Калининграда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил своего приятеля после застолья. По версии следствия, мужчина ударил знакомого ножом в шею, потому что тот громко разговаривал во сне.

Преступление было совершено 19 сентября. Во дворе дома мужчины компания из четырёх человек распивала спиртное. Там были подозреваемый, его сожительница, убитый и их общий приятель. После застолья все отправились в...