В Государственной думе проходит плановая учебная тревога. В связи с этим из здания эвакуированы все находящиеся в здании люди.
По громкоговорителю присутствующих попросили взять ценные документы и бумаги, покинуть помещение и пройти на улицу, передаёт агентство «
Ранее News.ru писал, что специалисты, которые проводят осмотр здания Госдумы России перед началом реконструкции, обнаружили серьёзные проблемы в фундаменте строения. По данным одного из участников заседания Совета Думы, некоторые колонны, на которых стоит постройка, опираются на образовавшиеся в бетоне каверны.