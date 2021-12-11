В Воронеже задержали таксиста, зарезавшего пассажира в Санкт-Петербурге

В Воронеже задержан таксист, который, предположительно, зарезал пассажира в Санкт-Петербурге 11 декабря. Утверждается, что 27-летний Джаббар Атакишиев набросился с ножом на двух мужчин на улице Ленсовета. Предварительно, приехав по указанному адресу, пассажиры не смогли оплатить проезд, сообщает Telegram-канал SHOT. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сообщается, что приехав по указанному адресу, пассажиры не смогли оплатить проезд, возник конфликт. Пока один пассажир отошёл в банкомат, таксист не выпускал второго из автомобиля. После того как освободил сидящего внутри машины, Атакишиев выскочил из салона и атаковал обоих. Один из пассажиров получил 17 ножевых ранений и скончался в больнице. Другой остаётся в тяжёлом состоянии. Атакишиев скрылся с места преступления. Его объявили в розыск, нашли и задержали.

Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга начала проверку по факту нападения таксиста на своих пассажиров. Инцидент произошёл в Московском районе города. Водитель из-за возникшей ссоры зарезал одного человека и ранил второго. Уточнялось, что вечером 10 декабря 27-летний таксист подвёз двух мужчин. Они направлялись в магазин на улице Ленсовета, и оба находились в нетрезвом состоянии. В дороге между пассажирами и водителем произошёл конфликт.

Также подобный случай произошёл в подмосковном Сергиевом Посаде, где водитель такси в ходе конфликта избил 37-летнего пассажира, нанеся ему несколько тяжёлых ран. Затем он несколько раз выстрелил в оппонента из огнестрельного оружия. Пассажир находится в больнице, таксист задержан.