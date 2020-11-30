В Волгограде умерла покусанная собакой школьница

https://static.news.ru/photo/14ae9524-333b-11eb-8136-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заразившаяся бешенством девятилетняя школьница умерла в больнице в Волгограде.

Как передаёт портал V1.ru, девочку из посёлка Заволжский Палласовского района три месяца назад укусила домашняя собака. Животное впоследствии скончалось, о чём мама ребёнка не сообщила ветеринарам. На приём в районную больницу семья пришла только в середине ноября. Школьницу с подозрением на бешенство направили в областной центр. Контактировавших с ребёнком медиков вакцинировали.

В региональном комитете здравоохранения рассказали, что Милуокский протокол (экспериментальный метод лечения бешенства, основанный на введении больного в кому) не дал результатов. Состояние маленькой пациентки ухудшалось с каждым днём, и 30 ноября она скончалась в реанимации.

Несколько дней назад к нам разом нагрянули все службы. К сожалению, родители до последнего не сообщали о происшествии. Получается, это просто их попустительство. В сельской местности укусы собак — обычное дело. В нашей поликлинике ребёнку бы сразу сделали прививки, — рассказали в администрации Заволжского.

С 28 июля по 28 сентября в двух районах Москвы вводился карантин по бешенству, сообщал NEWS.ru. Ограничения коснулись Нагатинского Затона (Южный административный округ) и поселения Сосенского (Троицкий и Новомосковский административный округа). В этих районах выявили по одному случаю заражения бешенством домашних животных.