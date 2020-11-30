В Волгограде умерла покусанная собакой школьница

Заразившаяся бешенством девятилетняя школьница умерла в больнице в Волгограде.
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В региональном комитете здравоохранения рассказали, что Милуокский протокол (экспериментальный метод лечения бешенства, основанный на введении больного в кому) не дал результатов. Состояние маленькой пациентки ухудшалось с каждым днём, и 30 ноября она скончалась в реанимации.
Несколько дней назад к нам разом нагрянули все службы. К сожалению, родители до последнего не сообщали о происшествии. Получается, это просто их попустительство. В сельской местности укусы собак — обычное дело. В нашей поликлинике ребёнку бы сразу сделали прививки, — рассказали в администрации Заволжского.
С 28 июля по 28 сентября в двух районах Москвы вводился карантин по бешенству, сообщал NEWS.ru. Ограничения коснулись Нагатинского Затона (Южный административный округ) и поселения Сосенского (Троицкий и Новомосковский административный округа). В этих районах выявили по одному случаю заражения бешенством домашних животных.