В Узбекистане зафиксировали землетрясение с эпицентром в Афганистане

Сейсмологи Узбекистана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8, эпицентр которого находился в Афганистане.
Согласно данным Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики, подземные толчки ощутили жители почти всей территории страны.
17 января в 01:02 (23:02 мск) в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,8. Его координаты: 36,43 градуса северной широты, 70,64 градуса восточной долготы. Глубина — 200 км, — говорится в сообщении.
Специалисты также уточнили, что расстояние от эпицентра до Ташкента составляет 552 км в юго-восточном направлении.
В центре также отметили, что сила подземных толчков в Ташкенте достигала двух-трёх баллов, а в большинстве областных центров республики — двух баллов. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Индонезии эвакуировали порядка 15 тысяч человек из-за землетрясения в провинции Западный Сулавеси. Жертвами стихийного бедствия стали не менее 35 человек.
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