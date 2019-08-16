https://static.news.ru/photo/dd149b3a-c04b-11e9-9fdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сельские магазины Ульяновской области проверят на наличие масла домашнего производства. Такое поручение дал губернатор региона Сергей Морозов после отравления нескольких жителей.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поставил задачу выяснить, не присутствует ли подсолнечное масло от частного производителя на прилавках сельских магазинов. Он также дал срочное поручение Министерству агропромышленного комплекса и развития сельских территорий начать проверку данного инцидента, — сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.

В результате употребления ядовитого подсолнечного масла скончались два человека. Всего были госпитализированы семь человек, в том числе двое детей. В крови всех госпитализированных нашли кумарин. Это вещество входит в основу ядов для крыс и прочих грызунов, а также используется для производства парфюмерии и мыла.

Ранее сотрудники прокуратуры изъяли остатки ядовитого подсолнечного масла. Сейчас правоохранительные органы пытаются выяснить, сколько опасного продукта было всего произведено, писал News.ru.