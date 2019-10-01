https://static.news.ru/photo/0ab1a01a-e3e7-11e9-a0dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovakev/Global Look Press

В столице Башкортостана задержали двоих мужчин, изнасиловавших 50-летнюю бездомную. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», инцидент произошёл в Калининском районе Уфы. О случившемся в полицию сообщила сама пострадавшая. Выяснилось, что два 33-летних жителя города оказались ранее судимы. В отношении них возбуждены два уголовных дела.

В настоящий момент полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как ранее писал News.ru, после избиения и изнасилования заключённого в колонии № 9 в Соликамске Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц исправительного учреждения.