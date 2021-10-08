В Турции 6 человек с паспортами России задержали по подозрению в шпионаже
Шесть иностранных граждан задержали в Турции по подозрению в шпионаже. Как утверждает телеканал CNN Turk, у них при себе были обнаружены российские паспорта и оружие. По мнению силовиков, задержанные планировали нападения на иностранцев с целью получения секретных данных.
Операция по задержанию иностранцев
Также сообщается, что у задержанных изъято оружие. В материале турецкого телеканала говорится, что задержанные планировали нападения на иностранцев с целью получения секретных данных. Их обвиняют в «политическом и военном шпионаже».
Ранее правоохранительные органы Болгарии задержали двух граждан Литвы и одного россиянина по подозрению в промышленном шпионаже. Предполагаемые преступники работали на военном заводе «Арсенал». Силовики провели спецоперацию после получения информации о пропаже важных документов.
До этого впервые за 18 лет шведа осудили за якобы сотрудничество с разведслужбами России. Мужчина получил тюремный срок за то, что якобы передавал конфиденциальную информацию работнику российского посольства.