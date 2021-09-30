В Сыктывкаре женщина сбила двоих и врезалась в авто, есть погибшие

В Сыктывкаре женщина наехала на ребёнка на переходе, после чего насмерть сбила пешехода на тротуаре и врезалась в другую машину, сообщили в пресс-службе СК РФ. В результате тройного ДТП погиб один человек, ещё двое серьёзно пострадали.

Авария произошла накануне вечером.

По имеющимся данным, 30 сентября на перекрёстке Октябрьский проспект — ул. Орджоникидзе автомобиль под управлением 52-летней женщины совершил наезд на 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, далее, двигаясь в сторону ул. Элеваторной, автомобиль выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину, после чего продолжил движение до момента столкновения с автомобилем Volkswagen, — говорится в сообщении ведомства.

Женщина погибла. Пострадал водитель иномарки. Ребёнок, получивший травмы в результате наезда, в тяжёлом состоянии госпитализирован. Следователи и сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства происшедшего. СК начал проверку.

В СМИ появилась запись с видеорегистратора автомобиля — инициатора ДТП. По данным Telegram-канала SHOT, виновница аварии — 52-летняя Ирина Шеремет. В момент трагедии она была трезвой. По словам Шеремет, у её автомобиля отказали тормоза.

Ранее сообщалось, что в Гороховецком районе Владимирской области произошла авария с участием микроавтобуса и грузовика, погибли четыре человека. По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Фольксваген», двигавшегося в сторону Нижнего Новгорода, столкнулся с ехавшим впереди грузовым автомобилем МАЗ, после чего опрокинулся.