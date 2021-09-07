В Татарстане задержали помощника главы финансовой пирамиды Finiko

Сотрудники МВД по Республике Татарстан задержали 37-летнего жителя Казани, который являлся личным помощником организатора финансовой пирамиды Finiko. Об этом сообщается на сайте местного МВД.

По версии следствия, задержанный позиционировал себя как вице-президент Finiko. Через сайт компании он принимал криптовалюту от граждан и агитировал их вкладывать деньги в сомнительную схему. На сегодняшний день поступило более 2600 заявлений от пострадавших вкладчиков на общую сумму свыше 250 миллионов рублей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан и Венгрии.

Ранее стало известно о задержании в Казани основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Подозреваемый останется под стражей в отделении местного СИЗО вплоть до 28 сентября 2021 года. По данным прокуратуры, Доронин вместе с остальными фигурантами уголовного дела, личности которых до конца установить не удалось, с августа 2019 года по декабрь 2020-го активно привлекали денежные средства граждан под предлогом инвестирования в фондовые рынки. Отмечалось, что подельникам удалось забрать у вкладчиков не менее 80 млн рублей.