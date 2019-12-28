https://static.news.ru/photo/ff7e05ec-2975-11ea-8d5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ferrari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В татарском городе Нижнекамск во время новогоднего корпоратива один из участников напал на аниматора, который был в костюме панды.

В Интернете появилась видеозапись случившегося. На ней видно, как пьяный мужчина напал на аниматора, выступавшего в центре зала, повалил его и начал избивать. При этом одна из присутствующих женщин держала «панду» за ноги. Очевидцы пытались оттащить мужчину от аниматора.

Причины нападения неизвестны. Как и то, в каком состоянии сейчас пребывает пострадавший, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что неизвестные избили сотрудника пресс-службы Росгвардии подполковника Александра Кудрявцева, когда тот выходил из дома в Москве.