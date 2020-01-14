Мужчина получил серьёзные ожоги после того, как поджёг себя у здания Европарламента в Страсбурге.
По данным французских СМИ, албанец по происхождению облил себя бензином и поджёг. С ожогами рук и лица его госпитализировали в больницу. Недалеко от здания Европарламента в момент инцидента проходила демонстрация выходцев из Гвинеи. Её участники оказали помощь пострадавшему до прибытия медиков.
В настоящее время информации о причинах инцидента нет.
Ранее NEWS.ru писал, что рядом со зданием Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Женеве мужчина поджёг себя. По данным полиции, акцию устроил живущий в Германии 31-летний курд, его мотивы неизвестны.
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