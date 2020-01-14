https://static.news.ru/photo/4e183fd8-36fa-11ea-9409-fa163e074e61_660.jpg Фото: European Parliament/twitter.com

Мужчина получил серьёзные ожоги после того, как поджёг себя у здания Европарламента в Страсбурге.

По данным французских СМИ, албанец по происхождению облил себя бензином и поджёг. С ожогами рук и лица его госпитализировали в больницу. Недалеко от здания Европарламента в момент инцидента проходила демонстрация выходцев из Гвинеи. Её участники оказали помощь пострадавшему до прибытия медиков.

В настоящее время информации о причинах инцидента нет.

Ранее NEWS.ru писал, что рядом со зданием Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Женеве мужчина поджёг себя. По данным полиции, акцию устроил живущий в Германии 31-летний курд, его мотивы неизвестны.