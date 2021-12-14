На Ставрополье ввели режим повышенной готовности после ЧП на газопроводе

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Администрация Кочубеевского округа Ставрополья ввела режим повышенной готовности после возгорания газопровода. На месте происшествия проводятся аварийно-восстановительные работы, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС .

На месте прорыва подземного газопровода в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края проводятся аварийно-восстановительные работы. Планируемое время завершения — 14:00 мск 15 декабря. Решением главы Кочубеевского муниципального округа введён режим функционирования «повышенная готовность», — говорится в сообщении.

Пожар и разгерметизация на газопроводе произошли вечером 14 декабря. Для ликвидации последствий аварии был перекрыт отвод магистрального газопровода, без газоснабжения остались 20 населённых пунктов, 19,8 тысячи жителей, 10 котельных, которые запитывают пять школ и пять детсадов.

По факту происшествия проводятся прокурорская и доследственная проверки. Ход восстановительных работ находится на особом контроле краевой прокуратуры, уточняет ТАСС .

Ранее прорыв газовой трубы с последующим факельным возгоранием произошёл на территории Кочубеевского округа в Ставропольском крае. По данным спасателей, повреждена труба диаметром 500 мм.