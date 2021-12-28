На Ставрополье врач пришёл в больницу с оружием из-за конфликта с женой

В Светлограде Ставропольского края врач пришёл в больницу с оружием из-за конфликта с женой, которая работает в том же медицинском учреждении, сообщает Baza. В результате инцидента персонал и пациентов эвакуировали, никто не пострадал.

Мужчина, работающий анестезиологом, пришёл в поликлинику Петровской районной больницы, чтобы поговорить с супругой. По словам очевидцев, он был вооружён «Сайгой». В какой-то момент врач попытался прорваться в запертый хирургический кабинет. Как уточняет SHOT, нападавшим является Андрей Мирошниченко, который на момент инцидента был сильно пьян.

Пациентов вывели из здания, а врачи закрылись в своих кабинетах. Через какое-то время на место приехали сотрудники полиции, которые задержали вооружённого мужчину. Изначально он спрятал своё оружие под диван, однако его нашли. При этом магазина с патронами не было.

Ранее британская полиция арестовала вооружённого мужчину, который смог проникнуть на территорию Виндзорского замка, где королева Великобритании Елизавета II в данный момент отмечает Рождество.