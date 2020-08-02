В США почти 400 человек заразились сальмонеллёзом

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Около 400 человек заразились сальмонеллёзом в более чем 30 штатах США.

По данным федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний, в Штатах выявили 396 случаев заражения сальмонеллёзом. Никто из пациентов не умер, однако 60 человек были госпитализированы.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Минздраве США предположило, что возможным источником распространения инфекции может быть красный лук, который выращивает калифорнийская компания Thomson International. Сейчас фирма отзывает из продажи все сорта своего лука — красный, белый, жёлтый и сладкий. Такое решение приняли, чтобы избежать перекрёстного заражения, потому что овощи могли храниться рядом с потенциально заражённым сальмонеллами продуктом, передаёт телеканал CBS.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала продукты, в которых чаще всего встречается сальмонелла. По её словам, сальмонелла обычно встречается в рыбе и мясе, особенно если они не один день находились в холодильнике. Уменьшить риск заражения сальмонеллёзом можно, если при покупке обращать внимание на внешний вид и запах мяса, а также продуктов из него.

Что касается рыбы, особенно речной, то в настоящее время она почти вся непригодна к употреблению, поскольку в ней содержится большое количество бактерий. Ими заражена и каждая четвёртая курица, поэтому при выборе яиц, мяса птицы надо быть предельно внимательным. Заразиться сальмонеллёзом можно и от молочной продукции. Диетолог советует приобретать маркированный товар с актуальным сроком годности. Соломатина не рекомендует покупать фермерское молоко, которое не прошло процедуру пастеризации, писал NEWS.ru.