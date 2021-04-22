В Средиземном море погибли 130 нелегальных мигрантов

https://static.news.ru/photo/c3b3f214-a3d7-11eb-8cb6-96000091f725_660.jpg Фото: Selene Magnolia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Три лодки с почти 130 нелегальными мигрантами на борту пропали в международных водах Средиземного моря. В европейской гуманитарной организации SOS Mediterrane полагают, что лодки потерпели крушение, а люди утонули, сообщает ТАСС.

SOS Mediterrane отправляла на поиски в район Ливийского побережья своё судно Ocean Viking. Работу спасателей осложнили тяжёлые погодные условия и высота волн до шести метров. После многочасовых поисков организация сделала заявление.

С тех пор как мы прибыли сегодня на место происшествия, мы не обнаружили ни одного выжившего, хотя видели не менее 10 тел в районе места крушения, — отметили в SOS Mediterrane.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британский художник Бэнкси рассказал, почему решил купить судно для мигрантов, которые пытаются уехать из Северной Африки в Европу. Ему пришлось сделать это из-за бездействия европейских властей. Он сделал объявление в своём Instagram, где объяснил, что корабль военно-морских сил стал «спасательным катером», так как все жизни темнокожих имеют значение.