https://static.news.ru/photo/62dd88dc-6f5e-11ea-be32-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Золотые слитки стоимостью почти 58 млн рублей потерялись в московском аэропорту Шереметьево.

Ценный груз, который должен был быть отправлен в Лондон, принадлежал Красноярскому заводу цветных металлов имени Гулидова, передаёт РЕН ТВ.

Издание опубликовало фото накладных потерянного груза, из которых следует, что посылка в столицу Великобритании должна была отбыть 26 марта. В данный момент неизвестно, где находятся золотые слитки.

Ранее NEWS.ru писал, что самолёт в Якутске «растерял» несколько тонн золота и драгоценностей. На землю тогда выпало девять тонн ценного груза, он был разбросан по городу и взлётно-посадочной полосе из-за неправильной фиксации груза. Поиски и сбор слитков продолжались в течение нескольких дней.