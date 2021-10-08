Опубликованы новые видео пыток в саратовской тюремной больнице

Руководитель проекта Gulagu.net (признан иноагентом в России) Владимир Осечкин распространил новые кадры пыток и сексуального насилия в туберкулёзной больнице ОТБ-1 в Саратове. Стало известно, что в преступлении подозреваются Сергей Линкевич, которого начальник исправительного учреждения Павел Гаценко устроил на должность «завхоза хирургическим отделением». Также установлены данные двух его помощников Александра и Дмитрия Крайновых, которые были трудоустроены в качестве санитаров.

Отмечается , что процесс пыток осуждённых снимали на служебные видеорегистраторы. Руководство ОТБ-1 контролировало пытки и использовало данную запись для шантажа пострадавшего заключённого. По данным источника Осечкина, всего таким пыткам и унижениям было подвергнуто более 200 человек.

Материалы предоставлял программист, который в течение пяти лет имел доступ к служебным компьютерам ФСИН. На сегодняшний день Следственный комитет России завёл семь уголовных дел.

На кадрах первого попавшего в СМИ видео запечатлено, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают, совершают в отношении них cексуальное насилие.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников уволил начальника ФКУ ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко, заместителя начальника по безопасности и оперативной работе Сергея Салова, главу оперативного отдела Антона Бочкова и начальника отдела безопасности Сергея Мальцева.

7 октября заявления о пытках в том же учреждении Саратова подали ещё 14 осуждённых. Некоторые из них уже освобождены из-под стражи. При этом адвокатам потерпевших неизвестно, сколько ещё отбывающих сроки молчат об издевательствах.