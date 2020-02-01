Запись переговоров рабочих спортивно-концертного комплекса, который обрушился в Санкт-Петербурге, опубликовали в Сети.
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Рабочих — 29-летнего Матвея Кучерова и его 26-летнего друга детства Александра Бардынина — торопили. Им предложили зацепиться к люльке и с кольца резать ванты.
Этот план не понравился мужчинам, однако в итоге они согласились. Для выхода к люльке у них не было верёвки нужной длины, и Бардынин предложил работать без страховки. В итоге Кучеров отстегнулся от напарника и во время обрушения не успел забраться в люльку.
Ранее NEWS.ru писал, что центральный аппарат Следственного комитета России займётся уголовным делом о гибели сварщика при обрушении крыши СКК «Петербургский». Официальный представитель СК Светлана Петренко связала гибель строителя с «очевидным нарушением правил безопасности» при сносе спорткомплекса.
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