https://static.news.ru/photo/26cd9dac-44f0-11ea-b8a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: spb_today/vk.com

Запись переговоров рабочих спортивно-концертного комплекса, который обрушился в Санкт-Петербурге, опубликовали в Сети.

Согласно опубликованным изданием «Фонтанка» материалам, подрядчики не имели точного плана по разборке СКК, а машинист крана был вынужден работать вслепую. Он выполнял инструкции по рации и не видел поднятую на крышу люльку.

Рабочих — 29-летнего Матвея Кучерова и его 26-летнего друга детства Александра Бардынина — торопили. Им предложили зацепиться к люльке и с кольца резать ванты.

Этот план не понравился мужчинам, однако в итоге они согласились. Для выхода к люльке у них не было верёвки нужной длины, и Бардынин предложил работать без страховки. В итоге Кучеров отстегнулся от напарника и во время обрушения не успел забраться в люльку.

Ранее NEWS.ru писал, что центральный аппарат Следственного комитета России займётся уголовным делом о гибели сварщика при обрушении крыши СКК «Петербургский». Официальный представитель СК Светлана Петренко связала гибель строителя с «очевидным нарушением правил безопасности» при сносе спорткомплекса.