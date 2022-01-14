В Санкт-Петербурге полицейского задержали по делу о педофилии

В Санкт-Петербурге оперативники уголовного розыска регионального главка МВД задержали сотрудника одного из линейных отделов транспортной полиции по подозрению в педофилии, пишет «Фонтанка». По версии следствия, 35-летний мужчина применял «насильственные действия сексуального характера» в отношении девочки-подростка. В полицию обратилась сама жертва.

Силовика подозревают в совершении преступления в период с 2013 по 2017 год. В это время он проживал с семьёй брата и проявлял нездоровый интерес к его малолетней падчерице. В 2013 году девочке было семь лет. Мужчина «играл» с ребёнком во «взрослые игры», что, по мнению следствия, негативно отразилось на психическом развитии девочки.

Жертва рассказала правоохранителям о произошедшем после того, как ей исполнилось 16 лет. По собранным следователями материалам возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что в Москве по подозрению в педофилии задержан 64-летний гражданин США. Основанием стало заявление его бывшей супруги, которая сейчас живёт в России. По её словам, американец подвергал сексуальному насилию их детей 2010 и 2014 годов рождения. Это происходило в 2014–2018 годах, когда дети гостили у отца в США, в городе Хьюстоне. Сейчас дети живут вместе с матерью, а американец приехал к ним по туристической визе.