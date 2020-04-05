В Самарской области ДПС задержала врача, ехавшего на экстренный вызов

В Самарской области сотрудник ДПС задержал заведующего отделением травматологии и ортопедии госпиталя «Мать и дитя» Геннадия Куропаткина, ехавшего к пациенту, жизнь которого находилась под угрозой.
Об этом он сообщил в соцсетях. По словам медика, его вызвали к больному, у которого после операции началось кровотечение. По дороге на вызов его остановил патруль ДПС.
Я показал все необходимые документы и попросил пропустить, так как от этого зависит жизнь больного. Но вместо этого инспектор 35 минут составлял протокол, — рассказал врач.
К пациенту медик в итоге всё-таки успел,
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