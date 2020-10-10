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Происшествия

В Самаре загорелась машина скорой помощи

16:26, 11 октября 2020 51
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Самаре прямо на проезжей части загорелась машина скорой помощи. Очевидцам удалось снять происшествие на камеру.

На кадрах видно, как медработники открывают капот и пытаются потушить машину с помощью огнетушителя. Ещё один водитель бросился к медикам на помощь. Находился ли в это время пациент в скорой помощи, не сообщается, пишет РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что в аэропорту Домодедово пожарная машина опрокинулась в результате резкого манёвра. Спасатели должны были отработать выезд и тушение огня на полосе. Пострадали три человека, которые были госпитализированы. Медслужба аэропорта оперативно прибыла на место аварии и оказала первую медицинскую помощь сотрудникам.

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