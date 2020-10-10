https://static.news.ru/photo/14c5706c-0b4c-11eb-b7db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарная машина опрокинулась в аэропорту Домодедово во время проведения тренировки и Москве. В результате пострадали три человека, они доставлены в одну из столичных больниц.

Машина принадлежит аэропорту, пишет ТАСС. Издание также не уточняет, в каком состоянии сейчас находятся пострадавшие. По сообщению Telegram-канала Mash, спасатели отрабатывали такой манёвр, как выезд и тушение огня на полосе.

По данным Telegram-канала Nash, машина перевернулась при резком повороте. Более подробные обстоятельства случившегося устанавливают эксперты. Режим работы аэропорта не менялся.

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