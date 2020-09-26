В результате взрыва автомобиля в Сирии погибли семь человек

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Двое мужчин погибли в Саранске в результате ДТП. Они пытались уйти на своём автомобиле от полицейской погони, следует из сообщения пресс-службы МВД Мордовии.

Как уточняется, инцидент произошёл 26 сентября в 03:40 на улице Победы. Предварительно, экипаж ГИБДД заметил Opel Vectra, который двигался на высокой скорости с выключенными фарами. Водитель автомобиля проигнорировал требование об...