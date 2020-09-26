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Происшествия

В результате взрыва автомобиля в Сирии погибли семь человек

21:05, 26 сентября 2020
Фото: twitter.com/spriter99880

Семь человек стали жертвами взрыва заминированного автомобиля в сирийском городе Рас-эль-Айн.

Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.

Семь человек погибли, в том числе два ребёнка, в результате взрыва заминированного автомобиля на южном въезде в Рас-эль-Айн в провинции Хасеке, — говорится в сообщении.

Известно, что город Рас-эль-Айн и близлежащие поселения на севере провинции Хасеке контролируются турецкой армией и лояльными сирийскими бандформированиями.

Ранее NEWS.ru писал, что российское командование в Сирии угрожает оптимизировать присутствие в северных районах страны на фоне разногласий с неправительственными формированиями Демократические силы Сирии (ДСС), костяком которых выступают курдские военизированные отряды. Об этом говорят эксперты и арабские ресурсы. Как сообщается, причиной недопонимания стало то, что ДСС позволили военному патрулю Вооружённых сил (ВС) США войти в город Тель-Тамр. Потенциальный уход делает курдов лёгкой добычей турецких сил.

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