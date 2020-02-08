https://static.news.ru/photo/fa3a268e-4b48-11ea-a2c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

На Киевский вокзал Москвы прибыл поезд из Кишинёва, в одном из вагонов которого проводники под потолком нашли тайник со странными брикетами. Оперативники рассматривают несколько версий — от контрабанды до взрывчатки.

Поезд ушёл в отдельный тупик, с ним работают сотрудники из полиции и ФСБ, — сообщает Telegram-канал HUE.

Как писал NEWS.ru, украинский стоматолог попытался вывезти из России около тысячи акриловых зубов. Его задержали в районе пропуска Гуково. Он вёз с собой 500 граммов зуботехнического воска, 450 граммов стоматологического слепочного материала, 170 мл раствора для анестезии и 960 акриловых зубов. Задержанный объяснил, что планировал использовать их в работе дантистом, однако не смог предоставить декларацию на провоз товара.