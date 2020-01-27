https://static.news.ru/photo/72403d3a-411c-11ea-8923-fa163e074e61_660.jpg Фото: 001 Stewart Goldstein/Medicimage LTD/Global Look Press

Украинский стоматолог попытался вывезти из России около тысячи акриловых зубов. Его задержали в районе пропуска Гуково. Дантист приехал туда на рейсовом автобусе со стороны России.

В пресс-службе Ростовской таможни заявили, что украинский гражданин вёз с собой 500 граммов зуботехнического воска, 450 граммов стоматологического слепочного материала, 170 мл раствора для анестезии и 960 акриловых зубов.

Задержанный объяснил, что планировал использовать их в работе дантистом, однако не смог предоставить декларацию на провоз товара. В отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее в Алтайском крае таможенники пресекли попытку контрабанды 20 тонн белого и зелёного нефрита. Его общая стоимость составила 50 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело, сообщал NEWS.ru.