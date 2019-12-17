В Алтайском крае таможенники пресекли попытки контрабанды порядка 20 тонн белого и зелёного нефрита.
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В результате спецопераций в октябре и ноябре 2019 года были предотвращены две попытки перемещения природного камня через российскую границу. Общая стоимость изъятого нефрита составила 50 млн рублей.
Виновные задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело.
Ранее сотрудники таможни Брянской области обнаружили грузовики, которые перевозили примерно 40 тонн груш из Польши. Водители объяснили, что перевозили товар по территории Белоруссии и заблудились. Таможенники изъяли товар и планируют уничтожить его. Шофёры были привлечены к административной ответственности, писал NEWS.ru.
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