https://static.news.ru/photo/3c2a0da6-20a7-11ea-a4f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: stu.customs.ru

В Алтайском крае таможенники пресекли попытки контрабанды порядка 20 тонн белого и зелёного нефрита.

Как сообщили в пресс-службе ФТС России, в спецоперации по выявлению контрабандных каналов вывоза нефрита приняли участие Сибирская оперативная таможня совместно с ГУЭБиПК МВД России при участии Алтайской, Иркутской и Бурятской таможен, а также при содействии ПУ ФСБ России по Алтайскому краю и ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате спецопераций в октябре и ноябре 2019 года были предотвращены две попытки перемещения природного камня через российскую границу. Общая стоимость изъятого нефрита составила 50 млн рублей.

Виновные задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники таможни Брянской области обнаружили грузовики, которые перевозили примерно 40 тонн груш из Польши. Водители объяснили, что перевозили товар по территории Белоруссии и заблудились. Таможенники изъяли товар и планируют уничтожить его. Шофёры были привлечены к административной ответственности, писал NEWS.ru.