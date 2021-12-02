В Подмосковье подпольный оружейник покончил с собой при задержании

Житель подмосковного Щёлково покончил с собой при попытке сотрудников полиции задержать его. Мужчину обвиняли в незаконном обороте оружия. По информации РЕН ТВ, инцидент произошёл в ночь на четверг, 2 декабря, в доме на улице Беляева.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия». Если вина мужчины была бы доказана, ему грозило бы наказание в виде тюремного заключения на срок до трёх лет. В случае более серьёзной провинности наказание могло быть ужесточено до пяти лет лишения свободы и штрафа в размере 80 тысяч рублей.

Что именно послужило поводом для сведения счётов с жизнью, пока неизвестно. На текущий день проводится проверка по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мужчина, выживший после попытки самоубийства на станции «Сходненская» московского метро, покончил с собой. Поднявшись с путей на платформу, он покинул станцию, но затем его обнаружили мёртвым. Сразу после происшествия мужчина вышел из метро и прошёл почти километр. Через некоторое время его тело с повреждениями нашли возле многоэтажного дома на улице Свободы.