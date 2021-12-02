В Подмосковье подпольный оружейник покончил с собой при задержании

Житель подмосковного Щёлково покончил с собой при попытке сотрудников полиции задержать его. Мужчину обвиняли в незаконном обороте оружия. По информации РЕН ТВ, инцидент произошёл в ночь на четверг, 2 декабря, в доме на улице Беляева.
В отношении задержанного
Что именно послужило поводом для сведения счётов с жизнью, пока неизвестно. На текущий день проводится проверка по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее мужчина, выживший после попытки самоубийства на станции «Сходненская» московского метро, покончил с собой. Поднявшись с путей на платформу, он покинул станцию, но затем его обнаружили мёртвым. Сразу после происшествия мужчина вышел из метро и прошёл почти километр. Через некоторое время его тело с повреждениями нашли возле многоэтажного дома на улице Свободы.