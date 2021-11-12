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Происшествия

Прыгнувший под поезд в метро мужчина позже покончил с собой

23:02, 13 ноября 2021
Прыгнувший под поезд в метро мужчина позже покончил с собой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Выживший в результате прыжка под поезд в метро мужчина позже покончил с собой иным способом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, сразу после происшествия мужчина вышел из метро и прошёл почти километр. Через некоторое время его тело с повреждениями нашли возле многоэтажного дома на улице Свободы.

Полиции удалось установить личность мужчины. Это 26-летний Алихан Азизов.

Ранее сообщалось об инциденте на станции метро «Сходненская» Московского метрополитена, в результате которого погиб человек. Мужчина намеревался прыгнуть под подходивший на станцию поезд. Его попытался удержать стоявший с ним человек, но сам не удержался на перроне и упал на рельсы. В результате неудачливый спасатель скончался. Виновник происшествия сумел скрыться.

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