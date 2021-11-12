В московском метро погиб мужчина, спасавший прыгнувшего под поезд пассажира

В московском метро на станции «Сходненская» погиб мужчина. Он пытался спасти пассажира, прыгнувшего на пути перед идущим поездом. Об этом сообщает столичный дептранс.

Ранее сообщалось об остановке движения на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. Это произошло из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции.

Благодаря бдительности машиниста он остался жив. Судя по видео, в момент прыжка его попытался остановить другой пассажир — он упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении департамента.

Также сообщается, что суд рассмотрит действия виновника происшествия на предмет умышленности действий. Если его вина будет доказана, он понесёт ответственность и должен будет возместить ущерб метрополитену. В результате происшествия было отменено движение порядка 20 поездов. Полиция разыскивает предполагаемого виновника происшествия.