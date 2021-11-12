На фиолетовой ветке метро Москвы прервано движение

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро прервано движение от «Планерной» до «Спартака» из-за упавшего на пути пассажира, сообщается в Telegram-канале городского департамента транспорта.

В то же время «Интерфакс» сообщает о двух упавших на рельсы людях на станции «Сходненская». Для их спасения отключили напряжение в контактном рельсе, один из них смог подняться на платформу сам.

Второго в настоящее время извлекают, — передаёт агентство.

В прошлый раз сбой в метро произошёл во вторник. В московском метро остановились поезда на участке Замоскворецкой линии метро от станции «Театральная» до «Белорусской».

Ранее россиян призвали соблюдать безопасность при использовании Face Pay в метро. По словам руководителя IT-компании «Диджитал Маркетс» Ильи Назарова, система распознавания лиц в московском метро может быть небезопасна с точки зрения утечки данных граждан.