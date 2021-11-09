В столичной подземке произошёл сбой в движении поездов

В московском метро остановились поезда на участке Замоскворецкой линии метро от станции «Театральная» до «Белорусской». На центральных станциях большое скопление людей. Пассажирам советуют пересесть на другие виды транспорта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На Замоскворецкой линии нет движения от «Театральной» до «Белорусской» для проверки одного состава. В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом, — говорится в сообщении.

По последней информации департамента транспорта Москвы, движение на Замоскворецкой линии уже восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком. Сейчас поезда ходят в обоих направлениях с обычными интервалами.

Ранее россиян призвали соблюдать безопасность при использовании Face Pay в метро. По словам руководителя IT-компании «Диджитал Маркетс» Ильи Назарова, система распознавания лиц в московском метро может быть небезопасна с точки зрения утечки данных граждан.