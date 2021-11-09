Россиян призвали соблюдать безопасность при использовании Face Pay в метро

Система распознавания лиц в московском метро может быть небезопасна с точки зрения утечки данных граждан. Об этом заявил руководитель IT-компании «Диджитал Маркетс» Илья Назаров. В беседе с Daily Moscow он посоветовал россиянам внимательнее относиться к персональной и финансовой информации.

В любом случае, рекомендация одна — следует внимательно относиться к распространению своей персональной и финансовой информации, какие бы сервисы и для какого рода удобств этого не требовали, — подчеркнул Назаров.

Он пояснил, что подобные тенденции вполне закономерны и оператор хранит не изображения россиян, а «биометрический идентификатор», который позволяет распознавать лицо даже под защитной маской. По словам Назарова, только время покажет, насколько безопасна система Face Pay, особенно на фоне участившейся активности интернет-мошенников.

Сложно сказать, насколько данные новации будут безопасны в перспективе нескольких лет, так как уже сегодня многие из нас сталкивались с теми или иными видами банковских мошенников, а в технологии Face Pay так или иначе присутствует связь с банковскими продуктами граждан, — резюмировал он.

Ранее оплата проезда через систему распознавания лиц Face Pay заработала на всех станциях московского метро: речь идёт о 240 станциях столичного метрополитена.