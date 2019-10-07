Житель подмосковного Жуковского убил свою полуторагодовалую дочь, пока супруга находилась в роддоме в ожидании ещё одного ребёнка. Правда, произошло это по неосторожности.
В момент трагедии мужчина был пьян. Он уснул на полу после застолья с заглянувшими в гости друзьями. Проснувшись наутро, он обнаружил рядом девочку без признаков жизни.
Согласно предварительному заключению эксперта, смерть наступила «в результате механической асфиксии от сдавливания груди и живота»,
Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.
Ранее News.ru писал о похожем случае, который произошёл в Удмуртии. Там двухмесячный малыш погиб из-за своих подвыпивших родителей. Он задохнулся во сне, когда те решили положить его между собой в кровать.
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