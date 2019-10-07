https://static.news.ru/photo/0a24d854-e911-11e9-9997-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Житель подмосковного Жуковского убил свою полуторагодовалую дочь, пока супруга находилась в роддоме в ожидании ещё одного ребёнка. Правда, произошло это по неосторожности.

В момент трагедии мужчина был пьян. Он уснул на полу после застолья с заглянувшими в гости друзьями. Проснувшись наутро, он обнаружил рядом девочку без признаков жизни.

Согласно предварительному заключению эксперта, смерть наступила «в результате механической асфиксии от сдавливания груди и живота», сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее News.ru писал о похожем случае, который произошёл в Удмуртии. Там двухмесячный малыш погиб из-за своих подвыпивших родителей. Он задохнулся во сне, когда те решили положить его между собой в кровать.