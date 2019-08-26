https://static.news.ru/photo/d4eb616c-c89f-11e9-89be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело из-за смерти двухмесячного малыша, который погиб из-за своих подвыпивших родителей. Он задохнулся во сне, когда те решили положить его между собой в кровать.

Трагедия произошла в Сюмсинском районе, куда молодая семья приехала в гости к родителям супруги. Вечером муж с женой выпили с друзьями, а потом легли спать на диван, уложив ребёнка между собой. Утром они обнаружили его мёртвым.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия в результате сдавливания груди и живота, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее, как писал News.ru, к 12 годам колонии общего режима была приговорена жительница Ленинградской области. Она до смерти избила сына из-за его увлечения компьютерными играми.