Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело из-за смерти двухмесячного малыша, который погиб из-за своих подвыпивших родителей. Он задохнулся во сне, когда те решили положить его между собой в кровать.
Трагедия произошла в Сюмсинском районе, куда молодая семья приехала в гости к родителям супруги. Вечером муж с женой выпили с друзьями, а потом легли спать на диван, уложив ребёнка между собой. Утром они обнаружили его мёртвым.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия в результате сдавливания груди и живота,
Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее, как писал News.ru, к 12 годам колонии общего режима была приговорена жительница Ленинградской области. Она до смерти избила сына из-за его увлечения компьютерными играми.