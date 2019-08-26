https://static.news.ru/photo/afeb832e-c822-11e9-8a2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жительница Ленинградской области, до смерти избившая сына из-за его увлечения компьютерными играми, приговорена к 12 годам колонии общего режима, говорится в сообщении на сайте СК России.

В ноябре 2018 года женщина со своим четырёхлетним сыном находилась в квартире, расположенной на одной из улиц посёлка Барышево. Увидев, что мальчик играет в компьютерные игры, пьяная мать настолько разозлилась, что жестоко избила его. В результате полученных травм ребёнок скончался.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее News.ru писал, что в последние месяцы Россию захлестнула волна новостей о жестоком обращении родителей с собственными детьми. Причём жестокость эта проявляется самым разнообразным образом: в марте общество потрясла история с девочкой-маугли, которую мать держала в заваленной хламом квартире практически без еды, в конце весны одна за другой прогремели новости об оставленных малолетних детях в поликлинике и хостеле — матери покинули их намеренно; в середине лета страна узнала о чудовищных издевательствах над девочкой из Ингушетии со стороны тёти-опекунши.

Все эти истории объединяет одно — жертвами насилия становятся дети, которые оказываются в опасной для своей жизни ситуации, а угроза, как ни странно, исходит от самых близких им людей.