В Подмосковье нашли убитой семью из четырёх человек

В одной из многоэтажек подмосковного города Щёлково сотрудники полиции обнаружили мёртвой семью из четырёх человек. На телах троих из них были найдены колото-резаные раны. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
По его сведениям, погибшие — 42-летний уроженец Таджикистана Фируз Ёров, его супруга и дочери 11 и 17 лет. По предварительной версии, глава семейства расправился с женой и детьми, а затем покончил с собой.
Трагедия произошла около месяца назад. Предполагается, что мужчина
Жена Ёрова нигде не работала, дочери находились на домашнем обучении. Этим может объясняться то, что их пропажу заметили не сразу.
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
Ранее сообщалось, что в подъезде одного из домов в Воронеже было найдено тело расчленённой женщины. Останки находились в спортивной сумке. По подозрению в убийстве задержали 61-летнего мужчину.