В Подмосковье нашли убитой семью из четырёх человек

https://static.news.ru/photo/62374908-c1e8-11eb-8c59-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одной из многоэтажек подмосковного города Щёлково сотрудники полиции обнаружили мёртвой семью из четырёх человек. На телах троих из них были найдены колото-резаные раны. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По его сведениям, погибшие — 42-летний уроженец Таджикистана Фируз Ёров, его супруга и дочери 11 и 17 лет. По предварительной версии, глава семейства расправился с женой и детьми, а затем покончил с собой.

Трагедия произошла около месяца назад. Предполагается, что мужчина поссорился с супругой из-за ставок на спорт. Дети могли погибнуть, попав отцу под горячую руку во время конфликта.

Жена Ёрова нигде не работала, дочери находились на домашнем обучении. Этим может объясняться то, что их пропажу заметили не сразу.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что в подъезде одного из домов в Воронеже было найдено тело расчленённой женщины. Останки находились в спортивной сумке. По подозрению в убийстве задержали 61-летнего мужчину.