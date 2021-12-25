В Подмосковье ФСБ задержала эксперта противопожарной службы за взятку

Сотрудники ФСБ задержали за взятку начальника ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы Испытательная пожарная лаборатория» по Московской области. Об этом Lenta.ru сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий. По её словам, за взятку в размере 450 тысяч рублей эксперт обещал выдать положительный результат проверки предприятия на предмет безопасности.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере» УК РФ. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении представителя организации было возбуждено уголовное дело за дачу взятки. Ему также грозит аналогичный срок.

В ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения обоим фигурантам дела.

Ранее Кировский районный суд города Хабаровска за взятку в размере 2,2 млн рублей отправил в колонию на 8 лет и 4 месяца бывшего сотрудника Министерства обороны России Александра Хана. Деньги он потребовал от гендиректора ООО «ПСК» за право выполнения контракта по строительным работам на одном из объектов военного ведомства.