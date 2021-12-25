Экс-сотрудника Минобороны приговорили к 8 годам колонии за взятку

За взятку в размере 2,2 млн рублей бывший сотрудник Министерства обороны России Александр Хан отправится в колонию на 8 лет и 4 месяца. Такой срок лишения свободы был озвучен в решении Кировского районного суда города Хабаровска, сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СК.
Решением Кировского районного суда города Хабаровска Хану назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 4 месяца, права занимать определённые должности на государственной службе сроком на 3 года, а также штрафа в размере 4,4 млн рублей, — сообщает пресс-служба.
Экс-начальник федерального казённого предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны России» Александр Хан был признан виновным по делу о совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере».
Хан получил в общей сложности в период с октября 2019 года по март 2020 года взятку в сумме 2,2 млн рублей. Деньги он потребовал от гендиректора ООО «ПСК» за право выполнения контракта по строительным работам на одном из объектов военного ведомства.
Обвинённый свою вину не признал.
Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала и его подельников.