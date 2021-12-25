Экс-сотрудника Минобороны приговорили к 8 годам колонии за взятку

За взятку в размере 2,2 млн рублей бывший сотрудник Министерства обороны России Александр Хан отправится в колонию на 8 лет и 4 месяца. Такой срок лишения свободы был озвучен в решении Кировского районного суда города Хабаровска, сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СК.

Решением Кировского районного суда города Хабаровска Хану назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 4 месяца, права занимать определённые должности на государственной службе сроком на 3 года, а также штрафа в размере 4,4 млн рублей, — сообщает пресс-служба.

Экс-начальник федерального казённого предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны России» Александр Хан был признан виновным по делу о совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере».

Хан получил в общей сложности в период с октября 2019 года по март 2020 года взятку в сумме 2,2 млн рублей. Деньги он потребовал от гендиректора ООО «ПСК» за право выполнения контракта по строительным работам на одном из объектов военного ведомства.

Обвинённый свою вину не признал.